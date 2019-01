Asyl-Durchgangszentrum wird stillgelegt

Laut dem Zeller Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth wird das kantonale Asyl-Durchgangszentrum in Kollbrunn voraussichtlich in diesem Jahr saniert und deshalb während der Bauphase stillgelegt. Wann die Sanierung beginnt und wie lange sie dauert, darüber hat er keine näheren Angaben. Betreiber des Durchgangszentrums ist der Kanton. «Wir wurden im Dezember von ihm über die Still­legung informiert», so der Gemeindeschreiber. Das Gebäude wiederum gehört einer Privatperson. Metschli-Roth schätzt, dass wahrscheinlich die sanitären Einrichtungen saniert werden müssen.