«Dem Kanton liegt unser Zentrum weniger am Herzen als uns»

Die Forderung nach einer Verkehrsberuhigung kommt in Wetzikon ausnahmsweise nicht von links, sondern aus der Mitte: Der EVP-Gemeinderat Stefan Burch will an der Bahnhofstrasse in Oberwetzikon via Postulat Tempo 30 prüfen lassen (wir berichteten). Und er hat gute Karten: Bereits die Hälfte der Parlamentarier haben seinen Vorstoss unterschrieben.