Oberlandautobahn: Gossau kämpft gegen Ottiker Anschluss

Geht es um die Lückenschliessung der Oberlandautobahn, so plagen Gossau zwei Dinge besonders. Die Strasse, das ist klar, wird das Gemeindegebiet mehr oder weniger von Nord nach Süd durchqueren. Speziell stossend findet der örtliche Gemeinderat dabei die offene Linienführung zwischen Grüt und Gossau-Dorf sowie den vorgesehenen Vollanschluss im Raum Ottikon.

Gemeindepräsident Jörg Kündig (FDP) äusserte am vergangenen Neujahrsapéro die Idee, einen Verzicht auf den Anschluss Ottikon zu vertreten - eine womöglich unpopuläre Massnahme, selbst für Gossauer selber. Kündig spricht jedoch von einer «grossen Verkehrs-Maschine» mit enormen Landverbrauch, die in Ottikon entstehen werde. «Entsprechende Bauwerke und Landschaftseingriffe sind nötig.»

Kampf gegen bestehenden Anschluss

Tatsächlich besteht in Ottikon bereits ein Anschluss an die Forchstrasse. Kündig sagt dazu: «Sollte dieser weiterhin aufrecht erhalten oder in diesem Raum gar ein Anschluss vom regionalen Strassennetz an die Oberlandautobahn angeordnet werden, wird die Situation noch komplexer und verschärft.»

Der Gemeinderat, das sagt Kündig nun eine Woche nach dem Apéro, favorisiere deshalb definitiv den Verzicht auf einen Anschluss an die Oberland-Autobahn wie auch auf die Forchstrasse in Ober-Ottikon. «So könnten Landverbrauch und extreme Auswirkungen auf Bevölkerung und Landschaft ein wenig reduziert werden.»

Nach Gemeinderat würde der heutige Anschluss also auch verschwinden. In Ottikon sollen demnach nur noch der von Wetzikon-West herkommende Streckenabschnitt und die Forchstrasse zusammengeführt werden. Der Kanton prüfe aktuell aber noch weitere bevölkerungs- und umweltschonende Optionen im Raum Ottikon, so Kündig. Dabei gehe es vor allem um die Varianten der Zusammenführung des Streckenteils von Wetzikon herkommend in Ottikon. «Da muss mindestens eine Spur gequert werden, wenn das Fahrziel Betzholz sein soll.»