So soll Knies neues Otarium aussehen

Grosses ist geplant in Knies Kinderzoo in Rapperswil. Was in den letzten Wochen zum angestrebten Neubau im Herzen des Kinderzoos durchgesickert ist, kann jetzt öffentlich eingesehen werden. Die Pläne, Dokumentationen und Berichte zum Ersatzneubau liegen seit gestern auf der Stadtverwaltung von Rapperswil-Jona auf. Während zweier Wochen können sich Interessierte ein Bild vom geplanten Projekt machen. Ebenso lange läuft die Einsprachefrist.