Kontroverse um Neujahrsapéro in Uster

Darüber, ob ein Anlass gelungen ist, lässt sich streiten. So gehen auch die Meinungen über den Neujahrsapéro in Uster, der am 6. Januar erstmals unter freiem Himmel im Stadtpark veranstaltet wurde, weit auseinander. Während die Stadt von einem überaus gelungenen Anlass, glücklichen Gesichtern und viel Begeisterung spricht, stösst der Event bei der Ustemerin Nina Schett sauer auf.