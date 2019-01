«Jöö»-Wintermoment: Sturzfestival an den Skiliften in der Region

Schnee, soweit das Auge reicht

Der erste Schnee ist da und löste auf der Strasse ein Chaos aus. Dafür haben die Skilift-Betreiber Freude an der weissen Pracht: Wintersportbegeisterten bietet sich auch dieses Wochenende die Chance praktisch vor der Haustüre auf die Piste zu gehen. Die Skilifte Steig und Ghöch in Bäretswil, der Skilift Steg im Tössthal, die Anlage in Fischenthal und der Skilift Schafbüel in Wildberg werden in Betrieb sein. Gemäss Wetterprognosen könnten es am Sonntag aber regnen und die Schneemassen damit bald wieder zurückgehen.