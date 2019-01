Acht Dichter kämpften um eine Flasche Whisky

Als Patti Basler am Donnerstagabend auf der Kulturhaus-Central-Bühne den Poetry-Slam-Abend eröffnete, versprach sie Unterhaltung. Unterhaltung für den Bauch, die Libido und die Hirnlappen, die in den kommenden zwei Stunden durchgeschüttelt würden. Basler, selber Poetry-Slamerin und Trägerin des Kabarettpreises «Salzburger Stier 2019», moderierte den Abend vor 175 Zuschauern im ausverkauften Haus. Die Aargauerin machte für Poetry-Slam-Neulinge nochmal klar, was das für ein Anlass ist. Nämlich ein Dichterwettstreit, bei dem selbstgeschriebene Texte präsentiert werden.