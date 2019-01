Zu wenig Parkplätze für Trauernde in Effretikon

Vor einer Beerdigung gehen einem viele Gedanken durch den Kopf, Erinnerungen an die verstorbene Person, Dinge, die man ihr gerne noch sagen wollte – aber an was sicher niemand denken möchte, ist, wo man sein Auto abstellen soll. In Effretikon beim Friedhof «Im Zelgli» ist das gemäss Gemeinderat Stefan Hafen (SP) jedoch ein reales Problem. «Ich habe bereits von zwei voneinander unabhängigen Personen gehört, dass sie vor der Beerdigung zuerst noch einen Parkmöglichkeiten in den umliegenden Quartieren suchen mussten, weil es vor dem Friedhof keinen freien Parkplatz mehr hatte», sagt Hafen. Mit solchen Lappalien sollten sich Trauernde nicht herumschlagen müssen.