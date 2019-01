Verliert Schwerzenbach seinen Sex-Tempel?

In Schwerzenbach steht der grösste Sexclub der Region. Bald könnte das nicht mehr so sein. Denn im Dorf kursiert das Gerücht, der Sexclub Globe plane den Wegzug aus der Gemeinde nach Kloten, in den Grosskomplex «The Circle», der in einem Jahr bezugsbereit sein soll. Ein hochrangiger Schwerzenbacher Behördenvertreter, der nicht namentlich genannt werden will, hat ebenfalls vom Gerücht gehört.