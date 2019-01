«So nützt der Bus niemandem etwas»

Die Gemeinden Pfäffikon, Hitnau und Wetzikon habe den Busbetrieb der Linie 859 zuvor fünf Jahre lang getestet und selbst finanziert. «Dabei haben wir festgestellt, dass die Fahrgastbelegung am Mittag extrem tief war», sagt Iten. Teilweise sei der Bus zwischen Wetzikon und Pfäffikon ohne Passagiere unterwegs gewesen.

«Leider kann man nicht alles haben. Die Einschränkungen sind auch für uns unbefriedigend, aber wir werden uns dafür einsetzen, dass wir die Verbindungen mittelfristig aufwerten können.» Dazu müsse die Bevölkerung den Bus aber auch vermehrt nutzen, dann könne man auch besser verhandeln mit dem ZVV.

Gründe für die Umstellung

Dem ZVV ist bewusst, dass der Fahrplanwechsel nicht überall Vorteile mit sich bringt. Der öffentliche Verkehr bleibe nun mal ein Massentransportsystem zur Bewältigung grosser Fahrgastströme «Wir mussten Prioritäten setzen, wovon eine grosse Mehrheit der Passagiere profitiert», sagt Stefan Kaufmann von der Medienstelle des ZVV.

«Mit dem Velo ist man vermutlich noch schneller.» Katharina Wüst, Auslikerin



Bei Fahrplanwechseln gäbe die S-Bahn den Takt vor. Ihr Fahrplan bilde die Grundlage, an der sich alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel im Kanton Zürich orientierten. Im Dezember erhielt die S3 einen neuen Linienverlauf – in den Hauptverkehrszeiten fährt sie neu weiter nach Bülach, um die S9 auf dieser Strecke zu entlasten. Diese Umstellung führt dazu, dass die S3 ab Pfäffikon zwei Minuten früher abfahre und der Anschluss des Auslikerbusses nicht mehr gewährleistet ist. Zudem benutze die grosse Mehrheit der Fahrgäste den Bus 859 am Wetziker Linienende. «Im Schnitt steigen in Wetzikon doppelt so viele Passagiere ein oder aus wie in Pfäffikon», sagt Kaufmann. Entsprechend werde der Fahrplan des Buslinie 859 an Wetzikon ausgerichtet.