Sie hilft dabei, etwas leichter durch das Leben zu gehen

Eveline Rüegg ist in der Gemeinde Turbenthal aufgewachsen und lebt auch hier. Ihr Vater war der langjährige, vor vier Jahren verstorbene Chefredaktor der Lokalzeitung «Der Tößthaler», Hanspeter Blattmann. Die 41-Jährige ist alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern im Teenageralter. Die letzten Jahre hat sie mit der Nagelpflege «fiveandfive» für ein Auskommen gesorgt, was weiterhin einer ihrer Erwerbszweige ist. So kann sie praktischerweise zu Hause arbeiten.