Hier entsteht ein neuer «Brezelkönig» – vielleicht

Man kennt sie von praktisch allen grösseren Schweizer Bahnhöfen: die Brezelkönig-Stände. An 58 Standorten in der Schweiz verkauft die Kette das duftende Laugengebäck bereits. Am stärksten vertreten ist der «Brezelkönig» mit zwölf Ständen in der Stadt Zürich, im Zürcher Oberland gibts die Brezeln bisher lediglich in Uster. Dies könnte sich jedoch bald ändern.

Valora will Standort testen