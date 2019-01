Ärger über Bus-Chaos im Zürcher Oberland

Es gehe schliesslich nicht um einen PKW mit gut 2 Tonnen Gewicht, sondern um Standardbusse mit etwa 18 Tonnen beziehungsweise Gelenkbussen mit rund 26 Tonnen. «Wir alleine tragen die Verantwortung! Oder wie würden Sie sich in einer solchen Situation entscheiden? Ich bitte um etwas Nachsicht.»

Das lassen andere Facebook-User nicht gelten. In den Bergen habe es schliesslich auch Schnee. Und auch dort trügen die Chauffeure eine Verantwortung. Worauf die Busfahrerin erwidert, dass dort Schneeketten in den Einsatz kämen. Und es abgesehen davon am Mittwochabend in Chur und im Engadin auch zu Ausfällen gekommen sei.

Zusätzliches Personal und Schneeketten

Joe Schmid, Leiter Angebot und Markt bei den VZO, kann den Unmut der Passagiere verstehen. «Bei angekündigtem Schneefall empfehlen wir unseren Fahrgästen, bei dringlichen und wichtigen Terminen mehr Reisezeit einzuplanen und einen Bus früher zu nehmen», sagt er.

Wie er weiter ausführt, sei mit dem Wissen über den Schneefall alleine der Schnee noch nicht von den Strassen geräumt. «In unserer Leitstelle in Grüningen werden Wetterradar und Livecams dauernd beobachtet, zusätzliches Personal bereitgestellt und Fahrzeuge mit Schneeketten vorbereitet», sagt Schmid. Auch stünde man in direkten Kontakt zu den Schneeräumungsdiensten, die Strassen mit Buslinien immer prioritär räumen würden.