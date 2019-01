Putzen und Servieren im Landgasthof

Immer freundliche Gäste

Während Gordana und Alan sich um die restlichen Zimmer kümmern, geht es für die Züriost-Aushilfskraft weiter in den Restaurantbereich. Die Serviceangestellte Severina kümmert sich dort gerade um einen Tisch mit einer Männergruppe. Suppen und Salate werden von der Küche gerade bereitgestellt. Und die müssen – stets mit einem Lächeln – an die hungrigen Gäste verteilt werden.

Severina hat Spass an ihrem Job. «Die Gäste sind immer sehr freundlich», hebt sie hervor. Der traumhafte Arbeitsplatz mit viel Sonnenschein und im Sommer auch häufig auf der Terrasse trägt das Seine zur angenehmen Stimmung auf dem Hasenstrick bei. Auch gelegentlicher Stress bringt Severina, die auch schon in Italien und Deutschland in der Gastronomie gearbeitet hat, nicht aus der Ruhe.

Eine besondere Herausforderung für das Servicepersonal auf dem Hasenstrick bildet die Präsentation der Spezialität des Hauses. Die hausgemachten Tagliolini werden direkt am Tisch zubereitet. In einem grossen Laib Parmesan werden die Nudeln gewendet und anschliessend mit frischen Trüffeln abgerundet. Diese Aufgabe überlässt der Züriost-Helfer für einmal dem Profi – und darf dafür die cremigen, von Severina zubereiteten Nüdeli nach einem anstrengenden Tag so richtig geniessen.