Prekäre Strassenverhältnisse: 30 Unfälle seit gestern Abend

Infolge schlechter Strassenverhältnisse verkehrten in der Region am Mittwochabend mehrere Linien auf Teilstrecken oder wurden eingestellt. Betroffen waren einerseits die Buslinien in der Region Pfannenstil, aber auch jene Richtung Bäretswil oder im Tösstal.

Eine Streckenblockierung durch Schnee- und Eisglätte meldete die VZO auf der Linie 859. Die Strecke zwischen Auslikon (Haltestelle Schulhausstrasse) und Kempten (Haltestelle Ochsen) war für den Busbetrieb zwischen ca. 19 und 20 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Wetterprognose

Am Donnerstag lässt der Schneefall gemäss dem Wetterdienst Meteonews langsam nach. Am Abend kommt es zu einer allmählichen Wetterberuhigung, die bis zum Freitagnachmittag anhält. Dabei ist es kalt, oft herrscht auch tagsüber leichter Dauerfrost. Am Wochenende gewinnt das Wetter wieder an Dynamik, aus heutiger Sicht erwarten uns auffrischender Wind und neue Niederschläge.

Seien Sie also vorsichtig auf der Strasse – nicht, dass es Ihnen so ergeht wie dieser 31-jährigen Lenkerin am Samstagabend in Uster >>