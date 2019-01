Panoramaloipe zugeschneit

Am Mittwochnachmittag soll es häufigen Schneefall geben. Laut Meteonews gibt es in Wetzikon Höchstwerte von 3 Grad, in Uster von 2 Grad. Achtung: Am Morgen in erhöhten Lagen, tagsüber auch in tiefen Lagen bei Schneeschauern teils schneebedeckte und damit rutschige Strassen.

Am Donnerstag schneit es weiter

Auf 2000 Metern werden im Oberland am Mittwochvormittag -6 Grad gemessen. Auf dem Hörnli zeichnet eine Webcam live die Sicht auf. Auch für den Donnerstag ist häufiger Schneefall angesagt. Am Freitag wechselt das Wetter mit wärmeren Temperaturen zu sonnigen Abschnitten und Schneeschauern.