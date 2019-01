Gefährlicher Schulweg bei Winikon

«Schwache Verkehrsteilnehmer sind auf diesen Strassen in Gefahr», sagt Marius Weder. Der SP-Gemeinderat bemängelt, dass an der Gschwader- und der Winikerstrasse in Uster auf jeweils einigen hundert Metern mit 80 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfe. Viele Fussgänger, Velofahrer und Reiter passierten die Strasse und seien durch das fehlende Trottoir den schnellfahrenden Autos ausgeliefert. «Eigentlich steht im Strassenverkehrsgesetz, dass die Fahrgeschwindigkeit nur so hoch sein darf, dass man auf Sichtweite anhalten kann», sagt Weder.