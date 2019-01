Einzelne Skilifte im Oberland offen

Gute Nachrichten für Oberländer Schneesportfans, die am Mittwochnachmittag frei haben: Es hat genug Schnee, dass der Skilift Schafbüel in Wildberg am Nachmittag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr offen ist. Die Betreiber informieren allerdings, dass die Schneemassen nicht für präparierte Pisten genügten. Vom Betrieb am vergangenen Sonntag sei der Schnee aber noch gut zusammengedrückt.