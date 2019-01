Von Holzkühen, Ueli Maurer und Gemeinderatszielen

Es war nicht unbedingt der klassische Ort für einen Neujahresapéro. Und es war auch eher ein kleiner Kreis, der sich am Montagabend in der Werkhalle der Stoop Metallbau AG in Fällanden versammelte. Zwischen Maschinen und Lagerregalen standen Bänke und Stehtische sowie ein kleines Buffet. Eine etwas eher rustikale Lokalität, aber passend, den der Neujahresapéro wurde vom Gewerbeverband Fällanden organisiert. Deshalb waren auch nur die Mitglieder des lokalen Gewerbes sowie die Gemeinderäte Fällandens an den Apéro eingeladen.

Holzkuh für das Gewerbe