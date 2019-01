SVP vermisst Identifikation mit Gemeindewappen

Der neue Auftritt der Gemeinde Weisslingen lässt die Wogen weiter hochgehen. In einem Voting auf der Website hat der Gemeinderat den Bürgern kürzlich zwei Varianten für ein neues, einheitliches Logo für Gemeinde, Feuerwehr und Schule präsentiert. Zur Auswahl standen eine hochdeutsche Variante mit dem Schriftzug «Gemeinde Weisslingen» sowie eine Mundartversion mit «Gemeinde Wislig». Insgesamt hat der Gemeinderat 50’000 Franken für ein neues Logo bewilligt. Schon im Vorfeld hatte dieses Prozedere zu geharnischten Reaktionen geführt.

Der Weg zum neuen Erscheinungsbild



Der Gemeinderat Weisslingen strebt nach einem neuen, einheitlicheren Erscheinungsbild für Gemeinde, Feuerwehr und Schule. Zu diesem Zweck organisierte die Exekutive ein Online-Voting auf der Gemeindewebsite, bei dem die Teilnehmer bis Ende 2018 aus zwei Varianten auswählen konnten. Erstellt hatte die beiden Prototypen die Pfäffiker Werbeagentur Stoz. Diese hatte bereits das neue Logo der ZSC Lions entworfen, das im Frühjahr 1997 im Zuge der Fusion des Zürcher Schlittschuhclubs mit der Eishockey-Sektion des Grasshopper Club Zürich entstand.

«Die beiden Logo-Varianten missfallen ausnahmslos.» Romano Golini, Präsident SVP Weisslingen

Während der Gemeinderat nun allmählich die Rückmeldungen auswertet, bringt sich die lokale SVP in die Debatte ein. Und die Ortspartei geizt nicht mit Kritik an den beiden Logo-Varianten und am Vorgehen der Weisslinger Exekutive. «Die beiden Logo-Varianten missfallen ausnahmslos», sagt Präsident Romano Golini. Beide Logos hätten, mit Ausnahme des Textes «absolut keinen Bezug zur Gemeinde». Zur Identifikation werde das Wappen schmerzlich vermisst. Zudem beurteilt die SVP den «Schlänker rechts unten» als nichtssagend, mikrig und bezugslos und plädiert dafür nicht die Mundartfassung, sondern den offiziellen Gemeindenamen zu verwenden.

«Viel Geld»

Doch nicht nur die vorgeschlagenen Signete sind der wählerstärksten Partei im Dorf ein Dorn im Auge, auch das Vorgehen des Gemeinderates an und für sich ist ihr schleierhaft. Die Partei kritisiert, wie die Meinung der Einwohner abgeholt wurde. Sie bemängelt etwa den Einstieg in die Umfrage, der mit der «Du»-Anrede erfolgte. «Diese ist wohl sehr neuzeitlich und lässig», findet SVP-Präsident Golini. Sie sei aber für eine Umfrage im Namen der politischen Gemeinde eher unangemessen.

«Es macht den Anschein, als will die Gemeinde mit dieser Umfrage das Einverständnis der Einwohner erzwingen, weil keine andere Meinung zugelassen werden», sagt Golini. Es hätten demnach viele aus Kreisen der Weisslinger SVP nicht teilgenommen, weil die Möglichkeit fehle, beide Varianten abzulehnen. «Wir haben von Anfang an kritisiert, dass der Gemeinderat so viel Geld für ein neues Erscheinungsbild ausgibt», so Golini.

«Wenn ich mir die Anzahl der Umfrageteilnehmer ansehe, stelle ich fest, dass sich die grosse Mehrheit der Weisslinger offenbar nicht für die Neugestaltung unseres Logos interessiert.» Andrea Conzett, Gemeindepräsident (WF)

Überraschter Gemeindepräsident

Auch die SP-Ortssektion findet den Verlauf des Vorgehens hin zum neuen Logo «sehr unglücklich». Sie möchte sich jedoch nicht zu Kritikpunkten bezüglich des neuen Logos äussern, da der Prozess schon zu weit fortgeschritten und das Geschäft Sache des Gemeinderates sei, wie Präsidentin Simone Seiler sagt.

Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF) zeigt sich überrascht über die Reaktionen, welche die beiden Logo-Vorschläge ausgelöst haben. Gleichzeitig relativiert er: «Wenn ich mir die Anzahl der Umfrageteilnehmer ansehe, stelle ich fest, dass sich die grosse Mehrheit der Weisslinger offenbar nicht für die Neugestaltung unseres Logos interessiert.»