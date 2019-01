ÖV-Tageskarten werden teurer

Jede Gemeinde in der Schweiz kann ein Set Tageskarten zu einem vergünstigten Preis bei den SBB bestellen. Die 365 vordatierten Tickets kosten 14‘000 Franken. Je grösser die Gemeinde ist, desto grösser ist das Kontingent. Eine Gemeinde mit 2000 Einwohnern kann jährlich fünf Sets bestellen, eine Gemeinde mit 10‘000 Einwohnern sogar 10 Sets.

In der Praxis kommt das selten vor. Nur ein paar Gemeinden schöpfen ihr Kontingent voll aus. Bauma zum Beispiel bestellt jährlich nur zwei Sets, obwohl sie mit ihren knapp 5000 Einwohnern Anrecht auf fünf davon hat. Illnau-Effretikon (über 17‘000 Einwohner) bestellt sechs von zehn verfügbaren Sets.

Der Grund des Verzichts liegt im hohen Aufwand begründet. Und der ist zeitlich und finanziell nicht unerheblich. Die Pfäffiker Bezirksgemeinden erheben zwischen 40 und 45 Franken pro Tageskarte. Die Gewinnspanne ist nicht hoch, da bei 14‘000 Franken die Stückkosten bei Fr. 38.35 liegen. Für einige Gemeinden ist das Risiko zu hoch, Ende Jahr einen Verlust einzufahren. Die Gemeinde Wila verzichtet deswegen generell auf einen Verkauf dieser Karten. Gemeindeschreiber Balz Zinniker: «Wila hat aus finanziellen Gründen noch nie Gemeinde-Tageskarten verkauft.»

Auch andere Gemeinden haben in den letzten Jahren Verluste eingefahren. Lindau hat in den letzten Jahren leicht über 600 Tageskarten verkaufen können. Bei zwei Sets à 365 Tageskarten entspricht das einer Auslastung von nur 82 Prozent. Nun hat Lindau die Reissleine gezogen und erhöht ab Januar die Preise von 42 auf 45 Franken. Die Gemeinde verspricht sich davon, ein jährliches Defizit zu verhindern.

Aber auch Russikon hat die Preise angepasst. Ab Januar kosten die Tageskarten 45 statt 40 Franken. Gemeindeschreiber Marc Syfrig führt die Preiserhöhung ebenfalls auf die finanziellen Risiken zurück. 2018 habe die Gemeinde beim Bilettverkauf einen kleinen Verlust von 150 Franken eingefahren. Dazu käme der Personalaufwand, der nicht entschädigt wird. Syfrig: «Wir rechnen mit etwa fünf Minuten administrativen Aufwand pro Ticketverkauf. Hochgerechnet sind das bei etwa 700 verkauften Tickets fast 60 Stunden. Dazu kommt der Mehraufwand bei bestellten, aber nicht bezahlten Tickets.»

In den meisten Gemeinden werden die Tageskarten nur am Schalter verkauft. Lediglich Illnau-Effretikon und Lindau verschicken die Tickets. Der Lindauer Gemeindeschreiber Erwin Kuilema: «Die Tageskarten werden bei uns auch verschickt. Wir verrechnen dafür keine zusätzlichen Spesen.»

Am günstigsten sind Illnau-Effretikon und Fehraltorf

Auch Illnau-Effretikon stellt die Tageskarten gratis per A-Post zu. Mit 40 Franken ist die Stadt gleich günstig wie Fehraltorf. In Illnau-Effretikon werden die günstigen Karten allerdings nur an die Einwohner verkauft. In Fehraltorf profitieren auch Auswärtige bis 14 Tage vor Reisedatum von diesem vergleichsmässig günstigen Angebot. Die Tageskarten müssen am Schalter der Einwohnerkontrolle Fehraltorf abgeholt werden.