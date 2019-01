Mit neuer Webseite ins noch junge Jahr

Bessere Suchfunktion

Neu ist auch die Reservationssoftware für SBB-Tageskarten direkt in das Verwaltungssystem der Gemeinde- und Schulhomepage integriert, was deren Erwerb vereinfache. Das Erscheinungsbild wurde um ein A-Z Verzeichnis ergänzt, was die Suche nach einem Stichwort für die Nutzer vereinfachen soll. Mit der Anpassung sollen auch der Unterhalt und die Aktualisierung der Homepage für die Verwaltung vereinfacht werden.