Hohler in Hochform

«Täuschst du dich oder zittert manchmal die Hand ein bisschen, wenn du den Suppenlöffel hältst?» Franz Hohler kommt an diesem Nachmittag auf die Bühne und steigt direkt mit seinem Gedicht «Alt?» in sein Programm ein. Im Geissbergsaal in Wolfhausen sitzen rund 160 Senioren, deren Aufmerksamkeit er damit sofort auf sicher hat.