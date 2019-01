Die Forchbahn AG modernisiert ihre Züge und kauft neue Flotte

Für rund 20 Millionen Franken werden die 13 Gelenktriebwagen der Forchbahn AG, die auf der Strecke Zürich Stadelhofen – Forch – Egg – Esslingen verkehren, modernisiert und revidiert. Bei den Zügen des Typs Be 4/6 handelt es sich um die neueren Fahrzeuge der Forchbahn AG, die erstmals im Jahr 2004 zum Einsatz kamen. Die älteren Züge werden nicht modernisiert, spätestens 2027 aber durch eine neue Flotte ersetzt.

«Die komplette Überarbeitung unserer neueren Flotte ist notwendig, weil die Fahrzeuge ihre Lebensmitte erreicht haben. Wir machen sie nun für mindestens nochmals 18 Jahre fit», sagt Hanspeter Friedli, Leiter Produktion. Die Forchbahn AG habe den Weg der «Totalsanierung» gewählt, weil die Anschaffung neuer Züge «deutlich teurer» gewesen wäre. «Das stand deshalb nie zur Diskussion.»

Spitäler berücksichtigen

Die Modernisierung, die insgesamt vier Jahre dauern wird, wird auch die Aufteilung des Wageninnenraums verändern. Im Zusammenhang mit dem Behindertengleichstellungsgesetz werde pro Wagen ein neues zusätzliches Mehrzweckabteil geschaffen, also ein Abteil mit Klappstühlen mit Platz für Rollstühle und Kinderwagen. «Alles andere, das Design und die sonstige Anordnung der Sitzplätze, bleibt unverändert», so Friedli.

Jene Massnahmen, die die Forchbahn nun trifft, seien gesetzlich in diesem Ausmass nicht vorgeschrieben. «Momentan machen wir das Minimum mit einem Mehrzweckabteil pro Zug. Wir wollen mit der Erweiterung auf zwei Abteile unseren Gästen die Fahrten aber angenehmer gestalten», sagt Friedli. Insbesondere auch, weil sich auf der Strecke, die die Forchbahn bedient, die Spitäler Balgrist und Zollikerberg befinden.

Stromrichter aus Österreich

Neben der Erneuerung des Fahrgastraums umfasst die Revision auch den Austausch von Traktionsstromrichtern. Dabei handelt es sich um die Antriebstechnik, welche die Motoren des Zuges steuert, sagt Friedli.

Während die Revision der Wagen von Stadler Rail vorgenommen wird, welche die Flotte bereits gebaut hat, stammen die Traktionsstromrichter aus Österreich. Das Unternehmen Voith liefert erstmals Stromrichter in die Schweiz, so Friedli. «Dieses Angebot ist in enger Zusammenarbeit mit der Stadler Rail erfolgt.»