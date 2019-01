Lea und Luca waren 2018 die beliebtesten Namen

Im vergangenen Jahr erblickten 897 Kinder im Spital Uster das Licht der Welt, darunter zwei Zwillingspaare. Wie das Spital in einer Mitteilung schreibt, habe am 8. August Hochbetrieb geherrscht: Gleich acht Kinder wurden an diesem Tag geboren.

Die meisten Kinder (97) kamen im August zur Welt, die wenigsten (57) im Dezember. Das letzte Baby 2018 war ein Mädchen und wurde am 31. Dezember um 13.42 Uhr geboren. Wie bereits im Vorjahr waren es mehr Buben (456) als Mädchen (441). 2017 erblickten 875 Kinder das Licht der Welt im Spital Uster, 2018 waren es 22 mehr. Im Durchschnitt begleiteten die Hebammen, Ärztinnen und Ärzte täglich zwei bis drei Geburten.

630 verschiedene Namen

Lea und Luca lösen Alessandro, Livio, Leonie und Lia ab Von Aurelio bis Zahira – mehr als 630 verschiedene Namen wählten die Eltern für ihren Nachwuchs. Acht Mädchen erhielten den Namen Lea, sieben Knaben den Namen Luca. Im Vorjahr dominierten Alessandro, Livio, Leonie und Lia die Namenshitliste. Weitere beliebte Mädchennamen in 2018 waren Emma, Nina und Emilia (je sechs). Bei den Knaben gehörten die Vornamen Leon, Levin und Nico (je sechs) zu den beliebtesten.