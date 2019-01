Ehepaar für Freiwilligenarbeit geehrt

Zum 11. Mal wird am Sonntag der «Egger Händedruck» im Hirschensaal am Neujahrsapéro der FDP Egg verliehen. Es ist ein Preis, der jene Menschen ehrt, die sich für die Gemeinde engagieren oder zu deren Renommee beitragen. Entgegennehmen dürfen ihn dieses Jahr Elsbeth (70) und Peter Frick (73). Der Abdruck der Hände des für vielfältige Freiwilligenarbeit geehrten Ehepaares Frick wird künftig am Handdruck-Denkmal im Eingangsbereich des Gemeindehauses prangen.