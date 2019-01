Bäretswiler Familie trotzte dem Tropensturm

«Ich arbeitete am späten Dienstagabend in meinem Hotelzimmer, als ich erstmals von ‹Pabuk› hörte.» Ein Kollege, der seine zweite Heimat auf Koh Phangan – der Nachbarinsel von Koh Samui – fand, warnte den Bäretswiler Marcel Straub per Telefon vor dem nahenden Tropensturm. «Er meinte, wir würden unser Treffen besser an einen anderen Ort verschieben. Und mahnte, die Fähre nach Koh Samui – und damit zum nächstgelegenen Flughafen – werde wohl nicht mehr lange fahren.»