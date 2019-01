11'000 Franken für die Familie von Lazar

Der tragische Unfall ereignete sich anfangs Dezember: Beim Kreisel auf der Illnauerstrasse in Illnau-Effretikon wurde der 10-jähriger Lazar auf dem Nachhauseweg von einem Lastwagen erfasst. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein Tod erschütterte Illnau-Effretikon und sorgte für Reaktionen aus der ganzen Schweiz. So startete etwa der Churer Philipp Gurt eine Spendenaktion auf Facebook (wir berichteten): «Ich wollte der Familie ein schönes Begräbnis ermöglichen», so Gurt zu seiner Motivation.