Spass auf der Piste, Ärger auf den Strassen

Mit einer Warmfront erreichten am Samstag von Norden her sehr feuchte, aber eher kalte Luftmassen die Schweiz. Wie Meteonews erklärt, stauten sich diese Luftmassen an den Alpen, was zu Niederschlag führte. So konnte sich auch im Flachland zumindest vorübergehend vielerorts eine geschlossene Schneedecke bilden.