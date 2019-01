Schneller hochgelaufen als runtergefahren

Die Organisatoren hatten sich am Donnerstag nach dem Studium der Wetterprognosen kurzerhand entschlossen das Fassdaubenrennen in Sternenberg wie geplant diesen Sonntag zu starten. Rund 50 Erwachsene und 15 Kinder gingen an den Start zu einem Rennen, an dem Material und Fahrstil absolut nebensächlich sind.

Bestzeiten von 30 Sekunden