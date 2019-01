Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, ging am Sonntagmorgen kurz vor 1:45 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen die Meldung ein, dass in Rapperswil-Jona an der Schlüsselstrasse in ein Geschäft eingebrochen werde.

Noch einen zweiten Einbruch begangen?

Den sofort ausgerückten Polizisten gelang es, die beiden Männer, einen 37-jährigen Somalier und einen 29-jähriger Syrer, noch am Tatort festzunehmen.

Beim Einbruch wurde nur wenig Bargeld erbeutet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Franken. Abklärungen ergaben, dass die beiden Männer für einen weiteren, kurz zuvor begangenen Einbruch als Täter in Frage kommen.