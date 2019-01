Christbaum-Feuer als Brand-Prävention

Was wie eine Pyromanen-Darbietung anmutete, hat seinen Ursprung in einer Vorsichtsmassnahme: Die Feuerwehr Illnau-Effretikon und Lindau organisierte am Samstag eine Christbaumverbrennete auf der Festwiese Eselriet in Effretikon. Sie wollte damit Wohnungsbrände verhindern, die häufig um den Dreikönigstag ausbrechen. Zum Spektakel fanden sich zahlreiche Schaulustige ein, im Schlepptau der nadelnlassende Weihnachtsschmuck der vergangenen Festtage.