Pluspunkt Arbeitsplätze

An seiner Neujahrsansprache im Löwensaal hielt der Rütner Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) fest, dass die Gemeinde mit der Schaffung von qualitativ hochstehenden Arbeitsplätzen innovativ und aktiv an der Zukunft beteiligt sei. Viele gute und erfolgreiche Projekte seien in Arbeit oder bereits fertiggestellt worden. Die Vision Regionalzentrum Rüti strahle über die Kantonsgrenze hinaus.

Blaskapelle und Auszeichnungen