Zell ist neuerdings die steuergünstigste Gemeinde im Tösstal

Noch in der letzten Legislaturperiode erklärte der Gemeinderat in Bauma es zu seinem Legislaturziel, die steuergünstigste Gemeinde im Tösstal zu bleiben. Damit ist es nun vorbei. Bauma gehört zu den sieben Gemeinden im Kanton, welche auf dieses Jahr ihre Steuerfüsse erhöht haben. An der Budget-Gemeindeversammlung im Dezember genehmigten die Bürger eine Erhöhung des Steuerfusses um insgesamt vier auf 120 Steuerprozente. Somit ist die Gemeinde Zell, welche ihren Steuerfuss um vier auf gesamthaft 118 Steuerfussprozente senkte, neuerdings die steuergünstigste Gemeinde im Tösstal.