Verein spricht von «Tunnelwahnsinn» in Rapperswil

Die Vereinigung Lebensraum Oberland (Leo) stört sich am geplanten Stadttunnel in Rapperswil-Jona. Das macht der Ustermer Präsident Paul Stopper in einer Mitteilung deutlich. Dem Zürcher Oberland drohe nicht nur eine Verkehrslawine durch den sogenannten Lückenschluss der Oberlandautobahn zwischen Oberuster und Ottikon, sondern auch durch einen «Tunnelwahnsinn» in Rapperswil, schreibt die Organisation. «Der Stadtrat Rapperswil-Jona foutiert sich um die Resultate der Verkehrserhebungen und fokussiert sich weiterhin nur auf einen Tunnel.» Leo fordere eine Umkehr der verfehlten Verkehrspolitik und einen Ausbau der Bahn.

Als Folge der Absage des Stimmvolks an ein Strassentunnel 2011 wurden im Rahmen einer «Werkstatt Mobilitätszukunft» auch Erhebungen über die Herkunft und Ziele des Verkehrs durchgeführt. Dank einer Nummernschildzählung konnte eruiert werden, welches Auto sich innerhalb des Stadtgebiets wohin bewegt.

Günstige Verkehrsverlagerung

Die Untersuchung habe gezeigt, dass der Durchgangsverkehr sehr schwach sei, so Leo. Vom Autobahnanschluss Hüllistein bei Rüti bis zum Seedamm betrage er nur knapp einen Drittel. Zwei Drittel wollten in die Stadt und dann wieder zurück. «Bei einem Tunnel auf dieser Strecke würde in der Stadt also kein Platz gewonnen. Und mit der vom Kanton gerechneten Zunahme wäre dann 2030 alles wieder beim Alten. Den Tunnel gäbe es allerdings frühestens 2030.»