Uster verlegt Neujahrsapéro nach draussen

Bei winterlicher Stimmung mit Jung und Alt das neue Jahr begrüssen, so stellt sich der Ustemer Stadtrat eine gelungene Neujahrsfeier vor. Weil es am Anlass in der Vergangenheit aber überwiegend an jungen Erwachsenen fehlte, sehnt sich der 2018 neu zusammengesetzte Stadtrat nach einer Veränderung. Stadtschreiber Daniel Stein sagt: «Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass der Apéro immer das gleiche Klientel angesprochen hat. Es ist an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren.»