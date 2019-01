Starke Entwicklung im Jahr 2018

Der Geschäftsgang von Huber + Suhner verlief gegenüber der Vorjahresperiode auch im letzten Quartal positiv. Dies vermeldet das Unternehmen am Freitagmorgen in einer Medienmitteilung. Aus heutiger Sicht erwartet die Firma deshalb für 2018 einen Nettoumsatz, der für das Gesamtjahr leicht über der nach neun Monaten kommunizierten Bandbreite von 860 bis 880 Millionen Franken zu liegen kommt.

Die genauen Werte für Auftragseingang und Nettoumsatz will Huber + Suhner am 24. Januar 2019 kommunizieren. Das detaillierte Geschäftsergebnis wird im Rahmen der Medien- und Analystenkonferenz am 19. März 2019 vorgestellt.