So viel kostet die Trockenheit die Wetziker Steuerzahler

Aufgrund der Beteiligung an der Gruppenwasserversorgung sei Wetzikon zwar gut gerüstet, trotzdem prüfe man zusätzliche Massnahmen, so der Stadtrat. Um die Richtlinien für die Trinkwasserversorgung einzuhalten werde derzeit ein Projekt zur Sanierung einer wichtigen Quellfassung mit geschätzten Kosten von drei Millionen Franken bearbeitet. Zudem müssten möglicherweise zusätzliche Quellen für die Nutzung gesucht werden.

Nachdenken über neue Verbote

In den öffentlichen Anlagen seien vor allem Rasenflächen in Mitleidenschaft gezogen worden. Für die Neuansaat der beschädigten Flächen rechnet der Stadtrat mit Kosten von rund 5000 Franken. Die Schäden an weiteren Pflanzen liessen sich zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer abschätzen, da diese erst im Frühling definitiv erkennbar seien. Eine grobe Schätzung gehe jedoch davon aus, dass rund fünf Prozent der Pflanzen ernstere Schäden davongetragen haben und allenfalls ersetzt werden müssen.