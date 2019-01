Saubohnenmus und Softgetränke

«Ich stecke noch mitten in den Vorbereitungen für die Neueröffnung», sagt Hafssa Qaddoumi. Sie steht an der Kasse des orientalischen Gemischtwarenladens «Orientlino». Zwar bedient sie ihre Kunden bereits seit rund drei Wochen, offiziell eröffnet der neue am Effretiker Bahnhof gelegene Laden jedoch erst an Neujahr.

Die Idee für den «Orientlino» hätten ihr Mann Osama Qaddoumi und sein Freund Basil Jebril gehabt, erzählt Hafssa Qaddoumi. Beide stammten ursprünglich aus Palästina und gründeten zusammen bereits eine Palästinensertanzgruppe in Zürich.

Ein Zufallstreffer

Auf der Suche nach einer geeigneten Lokalität wurden sie in Effretikon fündig. Qaddoumi: «Der Standort am Bahnhof ist ideal, es war ein Zufallstreffer.» Zu viert trafen die beiden Ehepaare anschliessend die Vorbereitungen, um den Laden zu eröffnen.

«Seit rund drei Wochen stellen wir Regale um, reparieren kaputte Kühlschränke, putzen den Raum und tragen alle Produkte ins System ein.» Das helle Lokal ist eingerichtet und macht einen sauberen Anschein. Der Laden ist noch immer weihnachtlich geschmückt: Farbige Tücher, Laternen, Sterne und ein Kamel zieren die orientalisch angehauchte Schaufensterauslage.