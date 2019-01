Geköpfter Brachiosaurier macht Siber sauer

«Wer macht sowas?»: Die Frage treibt viele Facebook-User um, die Fotos einer zertrümmerten Brachiosaurier-Figur in Bassersdorf auf der Onlineplattform gesehen haben. Der stehend über drei Meter grosse Saurier liegt am Boden – mit abgetrenntem Hals und zerbröckeltem Kopf.

Hans-Jakob Siber, Direktor des Sauriermuseums Aathal, bestätigt, dass der Saurier dem Museum gehört. Man habe drei Dinos aus Werbezwecken in Bassersdorf aufgestellt. «Die wandern umher, um den Leuten das Museum schmackhaft zu machen. Sie waren auch schon im Atzmännig, in Wetzikon oder in Greifensee», sagt er.