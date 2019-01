Züriost-Leser kritisieren Auftritt von Köppel

Gemeinde- oder Parteianlass?

Köppels Entschluss polarisiert genauso, wie es auch die Figur Köppel tut. Auch, dass die SVP Pfäffikon den Weltwoche-Chef als Redner am Neujahrsapéro engagierte, löste kontroverse Reaktionen aus. Der Co-Präsident der Pfäffiker SP hatte kritisiert, dass die SVP mit Köppels Engagement einen Gemeindeanlass kapere und daraus eine Propagandaveranstaltung mache. Er kritisierte gleichzeitig auch den Gemeinderat. Dieser hatte den Anlass aus Spargründen aus seinem Budget gestrichen (wir berichteten)

Einige Kommentarschreiber auf Züriost stimmen in die Kritik an der SVP und am Neujahrsapéro ein. Von Köppel sei aus der Weltwoche, dem Nationalrat und anderen öffentlichen Veranstaltungen sattsam bekannt, dass er ausschliesslich für seine rechten Positionen missioniere und sehr wenig an einem ernst zu nehmenden Dialog interessiert sei. Ein anderer Züriost-Leser plädiert dafür den Neujahrsapéro überparteilich durchzuführen.

Marx, Lenin, Stalin und Mao

Im weiteren Verlauf wird aber augenfällig, dass sich die Kommentar-Debatte je länger je mehr nur noch um die Person Roger Köppel dreht. Über was der 53-Jährige in Pfäffikon sprechen wird, scheint kaum eine Rolle zu spielen.

Vielmehr ist die Rede vom Rechtsintellektuellen, der sich sein Wissen an Kundgebungen in Chemnitz hole sowie den Klimawandel leugne. Ein Leser hinterfragt, wie schlimm ein Rechtsintellektueller wie Köppel im Vergleich mit Linksintellektuellen wie Marx, Lenin, Stalin und Mao verglichen werden könne. Intellektuell zu sein sei eine Gottesgabe, so der Schreiber. Darum sollten sich die Linken auf Köppels Auftritt am Dreikönigstag im Chesselhuus besonders freuen.