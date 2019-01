Neuer Burger-Laden für Wetzikon

Sieben Jahre lang lebte Roland Reitinger in Florida. Seine Tätigkeit als Verleger hatte den gebürtigen Österreicher 2001 in die Schweiz und 2008 in die USA geführt. «Ich ass oft in diesen sogenannten Diners», erzählt der 38-Jährige. «Und ich dachte immer, dass so etwas in der Schweiz fehlt.»

Als er 2014 zurück in die Schweiz kam, machte er sich umgehend dahinter, dies zu ändern. Er hängte seinen Job an den Nagel und eröffnete Ende 2015 den ersten «Burgers & Shakes» im Glattpark. «Das war eigentlich eher so eine Art Versuchsprojekt, um zu schauen, wie das hier ankommt.»

Rock’n’roll und üppiges Essen

Mit «das» ist ein Diner gemeint, wie man es auch aus amerikanischen Filmen kennt. Ledersitze, Deko aus den fünfziger Jahren, Jukebox mit Rock’n’Roll aus den Lautsprechern und das ganze Programm an üppigem Essen. Burgers, Milkshakes, Pancakes, Frenchtoast, Brownies, Muffins. Und das Konzept kam an. Sogar die Rolling Stones und Guns’n’Roses seien bei ihm eingekehrt und hätten die Burger gelobt, erzählt er nicht ohne Stolz.

«Ich dachte immer, dass so etwas in der Schweiz fehlt.» Roland Reitinger, Geschäftsführer «Burgers & Shakes»

Er zog einen Gastronomen hinzu, der ihn im Hintergrund unterstützte. Im April 2018 eröffnete er eine weitere Filiale beim Triemli. Mittlerweile beschäftigt er rund 25 Angestellte.

Rezeptur aus den USA

Den Namen für sein Restaurant und die Rezepte für die Burger brachte Roland Reitinger aus den USA mit. Er bekam beides von seinem Nachbarn, der in Florida ein Diner betrieb.

Die Zutaten wie Fleisch und Brot bezieht Reitinger aus der Region, die Saucen sind hausgemacht. Am Burger-Patty habe er zusammen mit dem Metzger ein Jahr lang herumgetüftelt. «Meine Burger sind typisch amerikanisch», sagt er. Damit sei von den Zutaten über die Zubereitung bis zur Präsentation alles gemeint. Ins Detail will er nicht gehen. «Geschäftsgeheimnis.»

Die Namen für die Burger hat Reitinger selbst erfunden. So heisst der vegane Burger «Not getting any greener», ein Burger im italienischen Stil mit Maccaroniauflauf «We not speak americano» und der grösste Burger für 49.90 Franken mit rund einem Kilo Rindfleisch erhält man unter dem Namen «Incredible Hulk!!!»