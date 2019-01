Fehraltorf wird gleich zweimal zur Festhütte

«Fehraltorf lebt auch 2019. Und in unserer Gemeinde wird in diesem Jahr viel los sein. Zwei Anlässe hebe ich besonders hervor.

Am 12. Mai kommen die «Bösen» nach Fehraltorf. Das tönt schlimmer, als es ist. Gemeint sind die Schwinger. Fehraltorf ist Austragungsort des 109. Zürcher Kantonal-Schwingfestes. Auf dem Fussballplatz des Schulareals Heiget werden rund 5’000 Zuschauer erwartet.

Dann, zum Ausklang des Sommers, vom 30. August bis zum 1. September, ist das Fehraltorfer Dorffest angesagt. Der alte Dorfkern verwandelt sich für drei Tage in ein kunterbuntes Festareal. Diese beiden Grossanlässe sind allerdings nur aufgrund des grossen Engagements von vielen freiwilligen Helfern überhaupt erst durchführbar. In Fehraltorf ist das möglich! Wir stemmen zusätzlich zu den sonstigen Kultur- und Sportaktivitäten auch diese zwei Grossanlässe. Das zeigt mir: Wir sind eine attraktive Wohn- und Arbeitsplatzgemeinde.»