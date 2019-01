Dreister Scheinwerfer-Klau in der Kirche Wald

Weihnachten, 5 Uhr in der Früh: Ein Auto fährt bei der katholischen Kirche in Wald vor. Das löst den Bewegungsmelder aus, der das Licht auf dem Vorplatz anstellt. Dies wiederrum registriert die Kamera im Innern des Gotteshauses. So schildert der der Liegenschaftsverantwortliche Claudio Tessari den festtäglichen Vorfall.