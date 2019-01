Die Schulraumplanung schreitet voran

«Im Jahr 2019 wird die Umsetzung der gesetzlichen Neuerungen fortgesetzt, insbesondere der Vorschriften im neuen Gemeindegesetz, aber auch der Gemeindeordnung. Verschiedene Reglemente und Verordnungen müssen erstellt oder revidiert werden. Auch werden wir die Digitalisierung auf der Verwaltung vorantreiben, bei den internen Arbeitsabläufen, aber auch den Dienstleistungen für die Bevölkerung. Eines der wichtigsten Projekte ist der Anschluss an die Ara Hard in Winterthur. Dazu wird mit den beteiligten Tösstalgemeinden und der Stadt Winterthur eine gemeinsame Anstalt gegründet, über deren Gründungsvertrag an der Urne abgestimmt wird.

Die Schule wird die Schulraumplanung fortsetzen, nachdem sie wegen eines Rekurses fast zwei Jahre lang ausgesetzt war. Dabei geht es vor allem um die Quartierkindergärten, deren Gebäude die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr erfüllen. Weitere Planungsarbeiten betreffen den Verkehr und die Frage nach der Zukunft der Infrastruktur für die Vereine. Dazu wird zuerst ein Vereinsunterstüztungskonzept erarbeitet. Allen Wisligerinnen und Wisligern wünsche ich ein zufriedenes und gesundes 2019!»