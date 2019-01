«Den älteren Leuten den Spass am Tanzen zurückgeben»

Salsa: Der Inbegriff des südamerikanischen Lebensgefühls. Schnelle Schritte, fliessender Hüftbewegungen und anregende Rhythmen. Bei diesen Stichworten denken die Wenigsten an 60-jährige Seniorinnen und Senioren – das sollte man gemäss der «Everdance»-Tanzlehrerin Claudia Jenny aber. Bei der Bewegungsform «Everdance», die von Pro-Senectute Kanton Zürich entwickelt wurde, sollen ältere Menschen Tanzstile wie Cha-Cha-Cha, Tango, Walzer, Rumba oder Salsa lernen und so ihre Beweglichkeit fördern.

«Damit kann man auch gleich den Kreislauf in Schwung halten und den Gleichgewichtssinn trainieren», sagt Jenny. Das Tanztempo werde individuell auf die jeweilige Gruppe abgestimmt, so hätten auch schon Menschen an «Everdance»-Kursen teilgenommen, die mit dem Rollator angereist waren. «Am Anfang war ich skeptisch, ob das klappt, aber mit ein paar Anpassungen konnten wir den Kurs sogar mit der etwas eingeschränkten Gruppe durchführen», so Jenny. Dafür habe sie einige schnelle Drehbewegungen weggelassen und die Musik verlangsamt abgespielt. Ihre Hauptzielgruppen seien aber Menschen, die sich noch gut bewegen können.

Ab Ende Januar gibt es solche «Everdance»-Kurse auch im Freizeit- und Jugendhaus in Uster.