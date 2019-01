Zeit zum Träumen, Lachen und Leben

Am 2. Januar wurde im Parkhotel Wallberg in Volketswil auf ein glückliches, neues Jahr angestossen. Zum Auftakt des öffentlichen Anlasses spielte die Harmonie Volketswil ihre Lieder und begleitete die Gäste während des Apéros mit musikalischer Unterhaltung.



Der Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto hielt eine Rede über das vergangene Jahr, künftige Herausforderungen und Entwicklungsschritte sowie Projekte, die in Planung stehen und ausgeführt werden sollen.