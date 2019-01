Rütner Ochsen-Wirt sucht Nachfolger

Christian und Bienvenida reich träumen von der Dominikanischen Sonne. Und das schon seit fünf Jahren. Als der Ochsen-Wirt seine Frau 2013, nach langem Hin und Her mit den Behörden, endlich in die Schweiz holen konnte, redeten beide bereits wieder vom Abflug. Nur zwei, drei Jahre wollten sie hier bleiben (wir berichteten).

In dieser Zeit hat sich die Präsenz von Bienvenida Reich im urchigen Lokal deutlich niedergeschlagen: An den Wänden hängen ihre Landschaftsbilder und bringen Farbe in das klassische Beizen-Interieur. Ihr Einfluss zeigt sich aber nicht nur im Innendekor. «Auch für mich hat sie alles verändert», sagt Christian Reich strahlend.

Im Spiegel haben sich die Blicke gekreuzt

Er hat seine Bienvenida vor 12 Jahren in einem Dominikanischen Spa kennengelernt. «Ich war dort gerade beim Coiffeur», erzählt Reich. «Eine ihrer Kolleginnen hat mir die Haare geschnitten. Als ich aber in den Spiegel schaute, hat gleichzeitig auch Bienvenida hineingeblickt.» So habe das ganze «Theater» angefangen. «Das schönste Theater der Welt», sagt Reich und muss schmunzeln.

Obwohl es den beiden in Rüti gefällt, ruft nun definitiv die Insel. Der 82-Jährige möchte seinen Lebensabend in der Dominikanischen Republik verbringen, seine Frau vermisst ihre Familie. Bevor sie gehen, unternehmen sie aber noch einen letzten Versuch, den Ochsen in neue Hände zu übergeben.

Seit über drei Jahrezehnten im Ochsen

Christian Reich betreibt das Lokal seit 1985. Die ersten fünf Jahre als Pächter, seither als Besitzer. «Der Ochsen lief damals wie verruckt», sagt Reich. Aber das Haus sei eine Ruine gewesen. Deswegen beraumte er eine umfassende Renovation an, nur die dicken Bruchsteinmauern blieben bestehen. «Ich habe vieles selber gemacht», erinnert sich Reich zurück. Doch mitten im Umbau klemmte ihm die Bank das Geld ab. Die Beiz war zwar fertig, die Wohnungen darüber blieben jedoch Rohbau. Daran hat sich bis heute nichts geändert, weswegen der Wirt mit seiner Frau im Keller wohnt.

«Es täte mir weh, müsste ich die Situation so hinterlassen», sagt Reich. Seit einigen Jahren will er die Beiz bereits einem Nachfolger übergeben. Doch bisher habe sich kein geeigneter Kandidat gemeldet. «Ich habe sogar schon Anzeigen geschaltet.» Er würde seine Schweizer Beiz der Gemeinde gerne erhalten.

Jassen und Kaffee trinken

«Solche Orte, wo man noch einen günstigen Kaffee trinken und Jassen kann, gibt es schliesslich nicht mehr viele», so Reich. Die unfertigen Wohnungen in der oberen Etage seien zudem kein Makel, diese könnten ausgebaut werden. Eben nur nicht mehr von ihm. «Irgendwann ist die Tür zu, mit 90 muss ich nicht mehr in die Dominikanische Republik», sagt Reich.

Mittlerweile könne er sich auch vorstellen, dass die Beiz selbst zu einem Loft ausgebaut wird. Auf den hauseigenen Parkplatz sei zudem Platz vorhanden, um ein Wohnhaus zu bauen. «Bevor ich gehe, will ich noch die Zukunft des Ochsens in die Bahn leiten», sagt Reich. «Den nächsten Winter verbringe ich aber nicht mehr hier.»

Auf dem Bild ist das Matterhorn

Das freut auch seine Frau: «Wir sagen das schon lange, aber wir mussten uns immer um das Lokal kümmern.» Ihr gefalle die Schweiz zwar unglaublich gut. Auf ihren Bildern an den Wänden ist etwa das Matterhorn zu sehen. Im Sommer hätten sie jeden Sonntag die Beiz geschlossen, um das Land zu erkunden.

Aber Bienvenida Reich hat in ihrer alten Heimat auch eine grosse Familie zurückgelassen. Zu dieser zieht es sie jetzt zurück. Bevor sie endgültig ins Inselleben aufbrechen, besuchen Reichs noch die schönen europäischen Städte. «Haben wir alle geregelt, möchte Bienvenida Europa noch ein bisschen besser kennenlernen», sagt Reich. Vielleicht ziehe es die beiden dann für einen Besuch nach Paris oder Venedig.