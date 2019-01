Hobby-Fotograf hatte halb Bubikon vor der Kamera

Der Bubiker Walter Messmer ist quasi der fotografische Dorfchronist von Bubikon. Von den alteingesessenen Einwohnern kennen ihn die meisten. Anderen ist er spätestens seit der Veröffentlichung seiner Kochbücher ein Begriff. In beiden hat er – unter anderem auch uralte – Rezepte aus allen Gemeinden des Zürcher Oberlands gesammelt.

Nun hat Messmer ein neues Projekt in Angriff genommen und abgeschlossen: einen Bildband mit über 600 Fotografien von Bubiker «Dorfpersönlichkeiten», wie er sie nennt. Fotografieren sei schon immer sein Hobby gewesen. Angefangen habe er bei Wiesen, die man überbaute und Häusern, die abgerissen und durch Neubauten ersetzt wurden. Das habe er dann eindrücklich mit der Überblendungstechnik der Tonbildschauen zeigen können.

Ueli Maurer und Sina

«Mit der Zeit habe ich auch die Leute im Dorf festgehalten; zum Beispiel an den Ritterhausfestspielen. Anfangs getrauten sich nur wenige vor die Kamera», sagt Messmer. Trotzdem seien seine Tonbildschauen immer beliebter geworden. «Ich glaube, viele hofften, eben doch auf einem der Fotos abgebildet zu sein.» Und so sei es auch heute wieder. Das Buch, das auf über 40 Jahre Dorfgeschichte zurückblickt, liegt im Cafe-Bistro Stellwerk beim Bahnhof in Bubikon auf. «Beim Anschauen erinnern sich die Leute wieder gerne an frühere Zeiten.»

Das Album ist in unterschiedliche Sparten eingeteilt: Politik, Schule, Gewerbe, Landwirtschaft und Vereine. Zu sehen sind die Einwohner bei der Arbeit, im Verein oder bei ihren Hobbys. «Szenen aus dem Alltag von Leuten, die Bubikon auf irgendeine Weise geprägt haben», so Messmer. Unter den abgebildeten Personen sind aber auch bekannte Gesichter. SVP-Bundesrat Ueli Maurer beispielsweise beim Unterschriftenverteilen oder Sängerin Sina bei der Friseurin.

«Am liebsten isst er zu Hause Milchreis und Zwetschgenkompott.» Walter Messmer, Bubiker

«Ueli Maurer war am 1. August 2011 in Bubikon», erinnert sich Messmer. Dabei habe er ihm sein Kochbuch-Projekt vorgestellt. Der Bundesrat habe ihm im Gegenzug ein Geheimnis verraten: «Er sagte mir, grosse Menus möge er gar nicht so gern, am liebsten esse er zu Hause Milchreis und Zwetschgenkompott.» Dieses Menü hat Messmer denn auch in seinem Kochbuch verewigt.

Das Abschiedsgeschenk

Sein neues Werk zeige die Entwicklung Bubikons vom Bauerndorf zur Industriegemeinde. «Das war auch der Titel der letzten Tonbildschau.» Dabei seien nicht nur alte Fotos. Messmer: «Der neue Gemeinderat hat kürzlich die Männerriege beim Aufstellen des Weihnachtsbaums unterstützt und dieses Ereignis habe ich festgehalten.»

Heute sei es einfacher, die Leute vor die Kamera zu bringen. Doch er überlege sich jetzt ohnehin, als fotografischer Dorfchronist in Pension zu gehen. «Solange die Bilder und die Vorführungen noch Gefallen finden.» Der Bildband sei ein Abschiedsgeschenk an die Gemeinde und lasse die Dorfgeschichte wieder etwas aufleben.