Eine neue Turnhalle und ein Bach unter dem Flugplatz

Das rasante Bevölkerungswachstum treibt Dübendorf auch 2019 um. Auf Seiten der Bevölkerung sorgte sich Armin Daube am Neujahrsapéro am 2. Januar ums Stadtbild: «Vielleicht verschiebt sich die Ortsmitte künftig in Richtung Stettbach.» Er befürchtete, dass mit Jabee-Tower und Co die Kernzone immer unwichtiger werden könnte.

